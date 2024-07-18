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機率3千萬分之1！活跳跳「橘龍蝦」被送到餐館差點被煮來吃

丹佛市中心水族館表示，有1隻基因突變的橘色龍蝦近期意外被送到科羅拉多州普韋布洛（pueblo）紅龍蝦餐館。（圖擷取自「@KeaauDave」X）

丹佛市中心水族館表示，有1隻基因突變的橘色龍蝦近期意外被送到科羅拉多州普韋布洛（pueblo）紅龍蝦餐館。（圖擷取自「@KeaauDave」X）

2024/07/18 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕差點煮成大餐！美國科羅拉多州一家紅龍蝦餐館業者意外收穫一隻活生生的橘色龍蝦，經查才發現是1隻基因突變的龍蝦，機率為3000萬分之1，相當罕見，現在已運送至往丹佛市中心水族館度過餘生。

綜合外媒報導，丹佛市中心水族館表示，有1隻基因突變的橘色龍蝦近期意外被送到科羅拉多州普韋布洛（pueblo）紅龍蝦餐館，幸運的是因為牠的外殼比其他蝦子還亮，免於成為餐盤上食物。

普韋布洛紅龍蝦餐館總經理卡斯坦迪克（Kendra Kastendieck）說，活龍蝦都是深褐色，可能有些小斑點或退色，從未見過活生生橘色的龍蝦，「對我們來說也有些驚訝」；據食品供應商稱，這隻龍蝦來自加拿大海岸。

卡斯坦迪克笑說，由於這隻龍蝦顏色特殊，事實上有幾位各客人在餐廳大廳水缸看見這隻龍蝦還詢問「為什麼有1隻煮熟的龍蝦？」

丹佛市中心水族館聞訊後，已安排將這隻龍蝦當地時間17日送抵達水族館度過餘生，並將橘龍蝦命名為「Crush」，這隻龍蝦的基因突變約每3000萬才會出現1隻，相當罕見。

丹佛市中心水族館說明，龍蝦顏色來自基因突變，它會影響和阻止編碼蛋白質，缺乏1種或幾種蛋白質就會出現不同顏色，包括藍色、黃色和橘色。

美國科羅拉多州當地紅龍蝦餐館表示意外收穫一隻活生生的橘色龍蝦，經查才發現是1隻基因突變的龍蝦，機率為3000萬分之1，相當罕見。紅龍蝦餐館示意圖。（彭博）

美國科羅拉多州當地紅龍蝦餐館表示意外收穫一隻活生生的橘色龍蝦，經查才發現是1隻基因突變的龍蝦，機率為3000萬分之1，相當罕見。紅龍蝦餐館示意圖。（彭博）

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