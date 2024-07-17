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見到羅馬生育神凍未條？女遊客跨上裸體雕像激吻 屁屁狂蹭鳥

一名女子公然猥褻羅馬神祇巴克斯的雕像。（擷取自IG @welcome_to_florence）

一名女子公然猥褻羅馬神祇巴克斯的雕像。（擷取自IG @welcome_to_florence）

2024/07/17 22:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕佛羅倫斯（Florence）是義大利著名旅遊景點，每年都有不少遊客來感受文藝氣息，不過，近日有女遊客疑似按捺不住，竟公然在街頭猥褻象徵生育的羅馬神祇雕像，引起了義大利網友憤怒。

英國廣播公司（BBC）報導，IG帳戶「歡迎來到佛羅倫斯」（@welcome_to_florence）今天PO出2張照片，第1張可看到一名女子「相當投入」的抱著羅馬神祇巴克斯（Bacchus）的雕像，與祂熱情激吻。

巴克斯是羅馬神話中的農業、葡萄酒、生育與縱情享樂之神，這也許可以說明為什麼該名女子在第2張照片中做出了更為誇張且不雅的舉動：她轉身微蹲，將臀部對準了雕像的下半身。

報導指出，這座不幸被猥褻的巴克斯雕像位於佛羅倫斯著名的老橋（Ponte Vecchio）附近的街角，它出自於16世紀雕塑家詹博洛尼亞（Giambologna）之手，但照片中的雕像卻是一件複製品，原件則存放在鄰近的巴杰羅美術館（Bargello museum）。

這2張照片引來了不少憤怒網友的留言，有部分網友呼籲警方逮捕這名女子，其中1人批評：「這就是多年來試圖將佛羅倫斯變成迪士尼樂園的後果。」

佛羅倫斯考古暨美術部門負責人瑞納迪（Antonella Rinaldi）則說：「這裡歡迎遊客，但他們需要尊重我們的美術作品，不論是原件或是複製品。儘管我懷疑這名女士─我譴責她─能否分辨其中的區別。」

女子隨後又對雕像做出不雅舉動。（擷取自IG @welcome_to_florence）

女子隨後又對雕像做出不雅舉動。（擷取自IG @welcome_to_florence）

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