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朝販賣機「露內褲」秒掉飲料？ 日本G奶女大生吸睛百萬網解謎

日本一名女子站在自動販賣機前想購買飲料卻身無分文，下一秒她朝販賣機掀起短裙，露出裡面的內褲，結果販賣機竟真的掉下飲料。（圖擷取自@kana_luvdoll 社群平台「X」，本報合成與後製）

日本一名女子站在自動販賣機前想購買飲料卻身無分文，下一秒她朝販賣機掀起短裙，露出裡面的內褲，結果販賣機竟真的掉下飲料。（圖擷取自@kana_luvdoll 社群平台「X」，本報合成與後製）

2024/07/16 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本社群媒體近日瘋傳一段影片，內容為一名女子先是站在自動販賣機前，她想要投幣購買飲料，然而卻身無分文，下一秒她居然朝販賣機掀起短裙，露出裡面的內褲，結果販賣機竟真的掉下飲料。這段離奇影片曝光後，短短幾天吸引超過788萬人次觀看，不少網友好奇女子如何辦到，更有人成功破解這個謎題。

這段在日本社群平台「X」（原推特）被瘋傳的影片，來自一名曾稱是「G奶女大生」、名為かな的女網友，為了進軍X平台的處女作。影片一出，立即成為人氣話題，不少人網友看過紛紛表示，「太神奇了吧」、「我想成為自動販賣機」、「這是某種程式做的嗎？」，另有男網友表示自己嘗試過但沒成功，因此請教かな如何做到。

但也有一些網友表示，他們已經在影片中找出破綻，指出影片疑似經過後製而成，因為從自動販賣機的鏡面反光顯示，かな身後還有一名男子的倒影，推測可能是將影片中的男子的投幣畫面消除，或是透過可遠端購買飲料的App進行操作。此外，分享影片的X帳號也證實，現場至少有3個人，除了かな和攝影師，還有其他工作人員在場。

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