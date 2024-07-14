蘋果長出「白蘑菇」引千里求購！研究員超興奮：很有價值

小鄧在家中發現一顆被遺忘的蘋果竟長出白色蘑菇，將此事PO上網後，竟引起科研人員「千里求購」。（圖擷取自微博）

2024/07/14 23:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省連續多日梅雨不斷，意外引發奇異自然現象，一位名叫小鄧的女子在家中發現一顆被遺忘的蘋果竟長出白色蘑菇，因此將蘋果PO上網，沒想到引起科研人員「千里求購」，經研究後確認白色蘑菇為能食用的「裂褶菌」，更親自嘗一口並分享口感，「沒啥特別味道」。

根據《錢江晚報》報導，小鄧在早晨準備出門上班時，發現塑膠籃裡的一顆果上長出了「白毛」。然而，繁忙的工作讓她一時忘記了這件事，直到兩天後才想起。當她再次查看蘋果時，驚訝地發現蘋果的中央梗部竟然長出了一朵雪白的蘑菇。

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由於蘑菇長得好看，像把扇子，小鄧捨不得扔掉，將蘋果暫時放到了廚房窗台上，怎料，幾天後原本「精神抖擻」的蘑菇開始顯得乾癟，小鄧簡單地為其噴了些水，蘑菇又舒展開來，且顏色變得更黃了一些，於是將這趣聞PO上網，意外地引發了廣泛關注。

7月6日晚上，小鄧在社交平台上收到中國科學院昆明植物研究所許容聚博士的訊息，表示想購買這顆長蘑菇的蘋果。小鄧認為，「這個長蘑菇的蘋果在我手裡也沒什麼用，不如送給科研人員做研究還能發揮點價值」，就決定免費將蘋果寄給遠在2000多公里的科研人員。

許博士說，「挺有意思」、「長得挺強壯」、「有研究價值」是他初見這朵蘋果菇時的評價。他表示，這種蘋果上的菌叫裂褶菌，也常被稱為白參，是一種著名的食用菌。並解釋，「裂褶菌屬於木腐生菌，常見於腐木、木扶手和木地板上，但在新鮮水果上生長的情況不常見」。初步推測，裂褶菌的孢子掉在蘋果上，並通過蘋果的傷口進入果實內部，在適宜的溫度和濕度下，使子實體從蘋果頂部長出。

許博士還分享了蘋果切開後的觀察結果，「白參菌絲已經完全侵染整個蘋果；蘋果未腐爛部分有少量菌絲生長，已腐爛部分菌絲長得最快，顯示白參主要營養來源是腐爛的果肉。」

由於不少網友好奇這朵從蘋果長出的裂褶菌味道，許博士則表示，「我只是嚐了一口，沒啥特別的味道。」並解釋，白參的特殊風味主要來自於自身的胺基酸及一些特殊化學物質，即使從蘋果上生長，也不會有蘋果味。

許博士已將蘋果上的裂褶菌分開接種培養，預計兩個月後可開始人工栽培實驗，期望能長出更多「果菌王」。裂褶菌在全球約有11個物種，中國約有5種。接下來，許博士計劃測定蘋果上裂褶菌的DNA序列，以確定其具體物種，並探討選育優良白參菌種的可能性。

許博士分享了蘋果切開後的觀察結果。（圖擷取自微博）

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