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愛爾蘭搖滾巨星吉他即將拍賣 估最高可達4100多萬！

愛爾蘭搖滾巨星羅里·加拉格爾（Rory Gallagher）曾使用的吉他將在10月拍賣。（路透）

愛爾蘭搖滾巨星羅里·加拉格爾（Rory Gallagher）曾使用的吉他將在10月拍賣。（路透）

2024/07/14 22:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭搖滾巨星羅里·加拉格爾（Rory Gallagher）曾使用的吉他將在10月拍賣，並估算最高能拍賣到約4100萬台幣，其它被拍賣的物品包含擴音器等共150件商品。

根據《路透》報導，愛爾蘭搖滾和藍調巨星加拉格爾曾使用過的Fender Stratocaster吉他將在今年10月17日進行拍賣。初估這把吉他能拍賣到70萬英鎊至100萬英鎊（約2900萬台幣至4100萬台幣），此外這次拍賣還包含加拉格爾使用過的其它配件，例如擴音器等共150件商品。

據了解，這把吉他是1963年加拉格爾以100英鎊的價格從愛爾蘭南部城市的克勞利音樂商店（Crowley's Music Store）購買的，並在接下來的職業生涯中一直演奏著這把吉他，直到1995年加拉格爾去世後，他的家人將這把吉他和其它物品拿來販售。

邦瀚斯拍賣行流行文化部負責人克萊爾·莫伊爾（Claire Moir）表示，「他以激動人心的表演而聞名，這是他在舞台和錄音室所使用的吉他」，莫伊爾還補充道「它被認為是全世界最知名的Fender Stratocaster，因為它的外觀磨損異常，但又擁有非常獨特的樣式，因此每個人都會將它與加拉格爾聯繫起來」。

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