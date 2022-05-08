超猛！美國二戰百歲老兵 跑完100公尺比賽

美國二戰百歲老兵賴特（Lester Wright），以26.34秒的成績跑完100公尺。（圗擷自@pennrelays推特）

2022/05/08 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕太猛了！美國紐澤西州第二次世界大戰100歲老兵賴特（Lester Wright），近來在全美歷史最悠久的田徑賽Penn Relays參加100公尺賽跑，結果以26.34秒的成績順利跑完全程。

據《福斯新聞》報導，賴特在4月29日迎來百歲大壽，30日便來到賓州大學費城校區富蘭克林球場參賽，他透露自己由於生病已經3年沒跑步了，這是他康復後的首場比賽。

賴特所報名的80歲以上男子100公尺短跑賽，加上他一共有9人參加，最終賴特拿下第7名，當他抵達終點後整座球場的觀眾都站起來為其歡呼鼓掌。

2015年，百歲人瑞佩爾曼（Donald Pellmann）曾跑出100公尺26.99秒的世界紀錄，賴特26.34秒的成績顯然已經超越了，但尚未得到認證。

相關影片請見︰

Entire stadium on their feet for Lester Wright, at 100-years-young, finishing the Penn Relays 100m in 26.34 ????

????: https://t.co/sQsicxnq7D pic.twitter.com/wNQauZS8a6 — FloTrack （@FloTrack） April 30, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法