超猛！美國二戰百歲老兵 跑完100公尺比賽

2022/05/08 13:18

〔即時新聞/綜合報導〕太猛了!美國紐澤西州第二次世界大戰100歲老兵賴特(Lester Wright),近來在全美歷史最悠久的田徑賽Penn Relays參加100公尺賽跑,結果以26.34秒的成績順利跑完全程。

據《福斯新聞》報導,賴特在4月29日迎來百歲大壽,30日便來到賓州大學費城校區富蘭克林球場參賽,他透露自己由於生病已經3年沒跑步了,這是他康復後的首場比賽。

賴特所報名的80歲以上男子100公尺短跑賽,加上他一共有9人參加,最終賴特拿下第7名,當他抵達終點後整座球場的觀眾都站起來為其歡呼鼓掌。

2015年,百歲人瑞佩爾曼(Donald Pellmann)曾跑出100公尺26.99秒的世界紀錄,賴特26.34秒的成績顯然已經超越了,但尚未得到認證。

Entire stadium on their feet for Lester Wright, at 100-years-young, finishing the Penn Relays 100m in 26.34 ????

????: https://t.co/sQsicxnq7D pic.twitter.com/wNQauZS8a6