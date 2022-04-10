為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    考古首見！ 科學家發現疑似小行星撞地球當天死亡的恐龍化石

    發現化石的曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬認為，他們發現有史以來第一個物理證據，證明恐龍在白堊紀末期被小行星撞擊殺死，他說透過這些化石，就可以帶人類回到那天。（法新社）

    發現化石的曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬認為，他們發現有史以來第一個物理證據，證明恐龍在白堊紀末期被小行星撞擊殺死，他說透過這些化石，就可以帶人類回到那天。（法新社）

    2022/04/10 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕目前學界普遍認為，6600萬年前1顆直徑約10公里的小行星撞擊了靠近今天墨西哥猶加敦半島，導致非鳥恐龍的滅絕，現科學家發現首個疑似小行星撞擊地球當天死亡的恐龍化石，以及更多小行星撞擊瞬間的生物化石。

    據《BBC》報導，位於美國北達科他州西南部的丹尼斯（Tanis），是著名的古生物考古遺址，這裡距離小行星撞擊點約3000公里，似乎記錄下了小行星撞擊地球後，最初幾分鐘到幾小時的事件，這裡的動植物化石疑似被撞擊產生的海嘯或衝擊波攪在一塊，陸生動物與水生動物化石混雜。

    一隻屬於奇異龍屬（Thescelosaurus）的草食性恐龍完整腿化石在當地被發現，倫敦自然歷史博物館的巴雷特（Paul Barrett）教授表示，這條腿很完整，沒有任何疾病的痕跡，也未被啃咬過，是很快就被某種力量撕扯下來，代表這隻恐龍很可能是瞬間死亡。

    發現化石的曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（ Robert DePalma）認為，他們發現有史以來第一個物理證據，證明恐龍在白堊紀末期被小行星撞擊殺死，除此之外，這裡還發現從天而降的碎片包裹住的魚類、被木樁貫穿的烏龜、躲在洞內死亡的哺乳類，還有死在蛋中的翼龍胚胎等等，其中還有6條吸入熔融「微隕石」碎屑的魚類化石，德帕爾馬說透過這些化石，就可以帶人類回到地球大災變那天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史上最完整三角龍化石首度亮相 6700萬年前霸氣嶄露
    2022/03/20 15:41

    史上最完整三角龍化石首度亮相 6700萬年前霸氣嶄露
    霸王龍其實是3種恐龍 研究霸氣命名「女王」、「皇帝」
    2022/03/03 15:34

    霸王龍其實是3種恐龍 研究霸氣命名「女王」、「皇帝」

    溫泉2房728萬起 捷運紅線搶手溫泉莊園
    2022年最新考古研究！葡萄牙出土全新棘龍科恐龍
    2022/02/23 11:04

    2022年最新考古研究！葡萄牙出土全新棘龍科恐龍
    澳洲首例證據！ 發現鱷魚新物種吃恐龍
    2022/02/15 12:51

    澳洲首例證據！ 發現鱷魚新物種吃恐龍

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    蒐奇今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播