考古首見！ 科學家發現疑似小行星撞地球當天死亡的恐龍化石

發現化石的曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬認為，他們發現有史以來第一個物理證據，證明恐龍在白堊紀末期被小行星撞擊殺死，他說透過這些化石，就可以帶人類回到那天。（法新社）

2022/04/10 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕目前學界普遍認為，6600萬年前1顆直徑約10公里的小行星撞擊了靠近今天墨西哥猶加敦半島，導致非鳥恐龍的滅絕，現科學家發現首個疑似小行星撞擊地球當天死亡的恐龍化石，以及更多小行星撞擊瞬間的生物化石。

據《BBC》報導，位於美國北達科他州西南部的丹尼斯（Tanis），是著名的古生物考古遺址，這裡距離小行星撞擊點約3000公里，似乎記錄下了小行星撞擊地球後，最初幾分鐘到幾小時的事件，這裡的動植物化石疑似被撞擊產生的海嘯或衝擊波攪在一塊，陸生動物與水生動物化石混雜。

一隻屬於奇異龍屬（Thescelosaurus）的草食性恐龍完整腿化石在當地被發現，倫敦自然歷史博物館的巴雷特（Paul Barrett）教授表示，這條腿很完整，沒有任何疾病的痕跡，也未被啃咬過，是很快就被某種力量撕扯下來，代表這隻恐龍很可能是瞬間死亡。

發現化石的曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（ Robert DePalma）認為，他們發現有史以來第一個物理證據，證明恐龍在白堊紀末期被小行星撞擊殺死，除此之外，這裡還發現從天而降的碎片包裹住的魚類、被木樁貫穿的烏龜、躲在洞內死亡的哺乳類，還有死在蛋中的翼龍胚胎等等，其中還有6條吸入熔融「微隕石」碎屑的魚類化石，德帕爾馬說透過這些化石，就可以帶人類回到地球大災變那天。

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