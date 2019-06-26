〈中部〉《台中》「為什麼愛說謊」爆紅 市圖借書要等2年

2019-06-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄廿四日有高雄中學模範生拿著「為什麼愛說謊」的書與高雄市長韓國瑜合影，引起話題，連帶也讓該書爆紅。台中市立圖書館廿四日起湧入預約借書潮，因館藏查詢系統僅有一本藏書且已被快手借走，截至昨日下班時間，共有廿四人預約，因借書期最長可借閱卅天，預約該書恐兩年後才看得到；國立公共資訊圖書館則有兩本藏書也被借走，預約人數達十一人。

市圖、國資圖藏書僅3本 35人排預約

中市圖指出，「為什麼愛說謊」一書在二○○八年出版，年代久遠且目前已絕版，含全市四十四間分館的館藏查詢系統，僅清水紫雲巖書庫有一本藏書，但已被借走，昨日下午預約人數累積達廿四人，其中有十七人在廿四日（雄中生拍照後）搶進預約，其餘七人昨日再跟進，不排除跟高雄模範生效應有關。

中市圖：借書可30天 第24人要排2年

中市圖說，每本書借書期限最長卅天，目前搶先借走書的借書期限到七月廿日，因是館藏查詢系統中絕無僅有的一本藏書，也就是說，預約該書恐要兩年後才看得到。

出版社已絕版 市圖將詢問會不會再版

中市圖指出，已往若有書籍預約人數達六人時，即意味是熱門書籍，就會列入增購書籍評估清單，以該書兩天內就湧入這麼多預約數，原則上會列入增購清單中，不過此書已絕版，會再跟出版社連繫是否有再版計畫，以利採購。

至於國立公共資訊圖書館則有兩本「為什麼愛說謊」藏書，昨日已有十一人預約，也都是廿四日後才預約者；國資圖書籍的借閱期限也是卅天，國資圖指出，已往愛書人借書後，多會到借書到期日左右才還書，想一睹為快的愛書人要再等等。

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