〈南部〉駐台日官員出書 介紹安平

2019-06-25

〔記者劉婉君／台南報導〕日本群馬縣水上町台灣事務局長阿部真行派駐台灣五年多，不僅是台南市政府對日事務諮詢顧問，一年多前也成為台灣女婿。他將在台灣的生活及對台南安平的認識，寫成新書《台湾・台南そして安平》，即將在日本發行，希望讓更多日本人認識台南及安平。

阿部真行以日本公務員身分，派駐在台南推廣日本群馬縣水上町，他說，以前台灣人談到日本只知道東京，就像日本人講到台灣也只知道台北，在五年多的努力下，現在已有不少台灣人知道水上町，但還是有很多人不知道台南，許多日本城市在台灣也不太容易發展，最主要的原因就是大家不知道在台灣如何跟台灣人交流，希望藉由新書，向日本人介紹台南及安平，也分享他的經驗。

從日人視角看台、日的不同

《台湾・台南そして安平》從日本人視角介紹安平與台南，還有他駐台的生活，以及台、日飲食、工作習慣的不同，例如台灣人習慣先吃飯再喝啤酒，日本人則習慣空腹喝酒；安平豆花是甜品，日本人看到豆花的第一反應卻是想要加醬油。

台南市政府自去年開始與日本各圖書館合作推動「Friendship Box計畫」，將與台南相關的日文書籍與物品裝在「台南友誼箱」裡，送到日本三個城市的圖書館展出，活動後書籍則成為圖書館的館藏，今年將加碼到廿一個城市、卅箱，昨天由市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、日本群馬縣水上町副町長笠木淳司、議長小野章一、阿部真行等人一同啟動，阿部真行也在會中贈送新書給黃偉哲，將一同送到日本。

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