〈中部〉暑假限定 雲林9觀光工廠推優惠

2019-06-25

〔記者林國賢／雲林報導〕拚暑期觀光商機，雲林縣政府結合縣內九家觀光工廠推優惠專案，目標爭取三萬人次觀光客，八月中旬還將舉辦雲林縣第一場海洋音樂祭吸引遊客。

免門票、送好禮、滿額贈

雲林縣副縣長謝淑亞表示，「雲林縣觀光工廠FUN暑假」各家廠商都推出免門票、DIY買一送一、DIY贈好禮、滿額贈及產品超值優惠價等暑假限定優惠，民眾來雲林過暑假，認識各產業製程、了解專業知識、動手體驗DIY和購買雲林良品當伴手禮，好吃、好玩。

縣府建設處長李俊興表示，丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館將介紹百年釀造醬油產業文化，還能DIY製作手工醬油、醬油米餅等；良作工場農業文創館則集結趣味、創意、人文、生產參觀、課程講座的參觀場域，以美學價值讓消費者回歸食材的感動。

台灣鯛生態創意園區透過可愛台灣鯛公仔，認識海洋世界；興隆毛巾觀光廠認識毛巾產業及造型毛巾；福祿壽觀光酒廠、源順芝麻觀光油廠、朝露魚舖觀光工廠及塔吉特千層蛋糕大使館也各有特色，都是親子休憩好去處；李俊興指出，各工廠推出優惠措施，預估可帶來三萬人次遊客。

海洋音樂祭8月中登場

文化處觀光行銷科長蔣明新表示，雲林縣旅遊大使將於七月份出爐，八月中旬將於四湖鄉舉辦首屆雲林海洋音樂祭，以帶動暑假觀光人潮，創造商機。

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