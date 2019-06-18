〈中部〉南投131縣道攔截網 勇擋3噸落石

2019-06-18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞路段邊坡不穩常有落石，危及人車安全，縣府去年向中央爭取經費施設落石攔截網，最近梅雨鋒面帶來強降雨，攔截網成功網住從高處掉落的大型石塊，趁天氣放晴，工程人員昨天調派大型吊車清除網內石塊，並進一步檢修，確保攔截網功能正常，繼續守護民眾安全。

牛洞路段設網、整治邊坡 4月完工

縣道一三一線為埔里鎮與魚池鄉共和、東光村等居民重要聯絡道路，但在鄉鎮交界的牛洞路段邊坡常有落石。前年十一月間，曾發生落石砸中車輛，駕駛人受驚失控撞山壁身亡，也引發沿線居民憤怒，強烈要求縣府給他們一條安全回家的路。

縣府考量該路段緊鄰溪流，腹地不足，不利於興建明隧道，去年向中央爭取經費施設二層式的落石攔截網，同時加強邊坡整治，工程今年四月完工，也是縣內第一條設有落石攔截網的縣道。

上週五石塊滑落 昨放晴吊車移除

五月中旬起，受梅雨鋒面影響常有短時強降雨，牛洞路段即有零星落石，上週五傍晚更有大型石塊滑落，還好都被落石攔截網擋下，牢牢網住。縣長林明溱最近前往勘查，也呼籲雖有攔截網保護，但雨季期間民眾行經該路段仍要特別小心。

把握昨天天氣放晴，縣府請開口契約廠商調派大型吊車，先將人員吊至邊坡上方詳細巡檢攔截網，發現其中一處網住的大小石塊估計重約三噸，由吊車移除。

工程人員表示，大型石塊從山壁滾落急墜並未造成主網損壞，但仍有部分小型網幕受損必須更換，近期也會施做，確保雨季人車通行安全。

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