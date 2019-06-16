〈中部〉六腳、東石玉米田 撲殺秋行軍蟲

2019-06-16

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣政府昨天確認六腳鄉及東石鄉各有一處玉米田，發生轄內第二起及第三起秋行軍蟲肆虐，六腳鄉玉米田在用火焚燒失敗後，改採掩埋方式處理，東石鄉玉米田位於有機栽培區，不能施藥，最後採取植株挖除後，集中就地焚燒。

嘉義縣繼本月十一日在鹿草鄉下潭一處玉米田發現秋行軍蟲，十二、十四日又分別在六腳鄉竹仔腳段、東石鄉鰲鼓段的玉米田發現秋行軍蟲，經農委會動植物防疫檢疫局鑑定蟲體後，確定無誤，昨由縣府秘書長羅木興指揮進行消除作業。

玉米株含水量高 六腳採掩埋

六腳鄉玉米田，因地主擔心挖土機輾壓造成土壤損壞，反對挖坑掩埋方式，縣府人員只好買來煤油欲就地焚化，但玉米株的含水量高，即使潑灑大量煤油，仍只有火種燃燒，玉米株燒不起來，經與地主溝通後，才由怪手進場挖洞掩埋覆土後，施灑防治藥劑。

台南區農業改良場助理研究員黃秀雯說，六腳鄉玉米田初步研判秋行軍蟲數量數十隻，比例不高，但為防止擴散，還是要採取正本清源因應對策；至於農民反映，秋行軍蟲早就存在，黃秀雯推測應是農民將「斜紋夜盜蛾」誤以為是秋行軍蟲，兩者形狀大同小異，且幼蟲都會大量啃食植株心梢及葉片，但秋行軍蟲危害更大，萬一蔓延，後果不堪設想。

有機田不能噴藥 東石集中焚燒

東石鄉玉米田，因位於鰲鼓地區屬濕地範圍，地下水位高，加上玉米田為有機田，不能施灑藥劑，因而採植株挖除後，集中就地焚燒方式，費了一番功夫，昨午五時許完成焚燒作業，隨即進行翻耕。

羅木興表示，秋行軍蟲吃的農作物多達三百五十三種，不及時防治將造成農業浩劫，呼籲民眾如發現可疑蟲體，拍照存證後，可向農委會、農業處及鄉鎮市公所等單位通報，六月二十一日前通報，經鑑定為秋行軍蟲者，可獲一萬元獎金。嘉市政府建設處長陳光興說，市府已成立秋行軍蟲疫情監控小組， 市民可向建設處通報，電話：05-2254321分機234。

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