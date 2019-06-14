〈南部〉解決愛河污染 韓竟回蓋摩天輪

2019-06-14

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕近來愛河污染問題不斷浮出檯面，引發高雄市民戲稱愛河「挖到石油了」，高雄市長韓國瑜被媒體追問此事時，竟回應「已經找廠商要蓋摩天輪」，還稱會讓學生來「研究水質變化」。

高雄市愛河近來顏色一變再變，從「泛油漬」、「蘋果綠」、「奶茶」、「牛奶河」、「漂浮咖啡」等各種顏色不斷浮現，連過去熱門打卡景點的「愛河之心」也又髒又臭，被網友改編歌詞嘲諷「寫信告訴我今天愛河是什麼顏色」，批評韓國瑜只想著選總統，市政擺爛，宜居城市榮景不再。

又說將找學生研究水質變化

媒體昨追訪韓國瑜愛河整治問題，韓回答指出，八月份會有三家廠商參與愛情摩天輪的興建，至於水質問題，他則說最近會辦一個活動，讓學生來參與研究愛河水質的變化。

議員︰學生當市長可能比韓稱職

但對於韓國瑜要找學生來研究水質變化，民進黨高市議員高閔琳痛批，韓市長答非所問已經不是第一次，在議會質詢時問全中運回划龍舟、問回饋金答女計程車司機、問共機越線答滿腦芭樂、香港反送中，先說不知道不曉得，再說划龍舟打鼓頭暈。

高閔琳認為，韓上任後愛河水質變差是事實，市民要的是如何解決，而不是找學生來「研究水質變化」打馬虎眼，搞不好乾脆找學生來當市長可能還比韓國瑜稱職。

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