〈北部〉《桃園》公費新生兒B肝免疫球蛋白 擴大接種

2019-06-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為減少母子垂直傳染Ｂ型肝炎，行政院推動免疫力計畫，將原僅提供帶原母親為雙陽性的新生兒才可施打的Ｂ肝免疫球蛋白（HBIG），放寬為母親為單陽性的新生兒也可接種；市府衛生局將從七月起將公費提供單陽性帶原母親的新生兒接種疫苗，估計有逾二百四十名新生兒受惠。

媽媽為單陽性帶原 就能打

肝硬化與肝癌為國人主要死因之一，衛生福利部分析這與Ｂ型肝炎慢性帶原者有密切關係，而母子間的垂直感染更是Ｂ型肝炎盛行的主因，約四十至五十％帶原者經此途徑傳染。

衛福部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成一萬三千名國人死亡，現行公費疫苗僅提供帶原母親為雙陽性（ｓ抗原或ｅ抗原陽性）的新生兒才能接種Ｂ肝免疫球蛋白，若自費接種免疫球蛋白，每劑為三七九五元，接種後母子垂直感染率可降到一％以下，若未接種，感染率則為十％。

原規定雙陽性帶原 才能打

衛生局統計，二○一七年有一百九十四名新生兒，因母親為Ｂ型肝炎帶原者且為雙陽性而施打疫苗，二○一八年有一百五十五名新生兒施打，今年至昨天已有五十八名新生兒施打；而依孕婦產檢篩檢結果為單陽性帶原者及預產期看來，預估七至十二月間約有二百三十八名新生兒可受惠接種，屆時新生兒出生後會由醫院告知，於出生廿四小時內在嬰兒室施打；而七至十二月推估帶原母親為雙陽性的新生兒為四十二名。

衛福部桃園醫院新屋分院兒科主治醫師蔡紫君提醒家長，即便新生兒於廿四小時內施打Ｂ型肝炎免疫球蛋白，且按時施打Ｂ型肝炎疫苗，家長仍須定期帶往醫院追蹤檢查是否為Ｂ型肝炎帶原，以及早發現及早治療。

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