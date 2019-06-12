〈中部〉稻作濕度高影響收購 農會籲勿搶收

2019-06-12

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕受到梅雨滯留鋒面和西南氣流影響，連日豪雨下不停，農民擔心已成熟稻作倒伏，昨天雨勢稍歇，田間出現搶割潮；另外，今年公糧收購以乾穀為標準，農政單位也呼籲勿搶割，待天氣放晴再收割。

未倒伏稻作 待放晴再收割

正值一期稻作收割季節，連日來雨勢不斷，農民擔心成熟稻作倒伏，只要雨勢一停就出現搶收潮，各地農會稻穀乾燥中心運穀車一輛接一輛絡繹不絕；土庫農會總幹事黃萬聰指出，隨著氣象預報大雨不斷，恐造成稻穀濕度太高，但各地一期稻作收割多不到三成，原本這週進入收割高峰期，卻遭「雨神」打亂期程，讓農民憂心忡忡。

雲林一期稻作收割不到3成

今年公糧乾穀收購價格每公斤二○．二元，即每台斤一二．一二元，溼穀含水量廿五度以下收購價九．五七元、廿六．一度至廿七度收購價九．四五元，含水量愈高收購價愈低，超過卅二度以上不予收購，黃萬聰提醒農民，若水稻沒有倒伏，應避免青割以免影響收購。

採自然農法栽種水稻的回鄉米農場林家良指出，自然農法稻田稻株間距大，植株成長良好，未受連日豪雨影響，但擔心雨勢不停稻作倒伏，已在昨天凌晨漏夜完成收割。

雲林縣府因應連日豪雨，災害應變中心昨天二級開設，農業處長張鴻猷指出，雲林縣一期稻作總面積約三萬零三百公頃，截至目前完割約三分之一，此波瞬間強降雨造成稻作倒伏，初勘約二％至三％，尚未達廿％倒伏救助的標準，呼籲稻農不要搶割，因稻榖成熟時才收割，濕度低，折算乾穀重量多，才可獲得最大收益。

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