〈中部〉台中清水「眷村貓屋」 海線打卡亮點

2019-06-10

〔記者張軒哲／台中報導〕貓奴打卡新景點！清水眷村文化園區即日起展出「眷村貓屋」，讓貓奴感受「嚕貓」、「吸貓」的樂趣，園區以貓咪為主題佈置懷舊氛圍，除吸引遊客打卡、拍照外，進入清水眷村文化園區參與不同的空間體驗，進而了解眷村文化，寓教於樂。

貓咪為主題 佈置懷舊氛圍

清水眷村文化園區建於一九四九年，原名「信義新村」，七年前核定為全國十三處眷村文化保存計畫之一。清水眷村文化園區目前已無人居住，近年成為海線文創園區，因周邊住宅跟社區大樓林立，有多隻流浪貓出沒，吸引遊客拍攝可愛貓咪與老建築懷舊照片。

清水眷村文化園區細心佈置的「眷村貓屋」，讓貓奴貓主人、甚至喵星人成為主角，來到貓屋，可以在屋內遊覽、休憩、拍照及打卡，在大型的貓掌互動區還設置便利貼，可寫下對眷村的感想或是最想和貓咪說的話，貼上貓掌的壁貼，遊客可利用貓掌小道具和愛貓或朋友合影，留下回憶。

港區藝術中心主任徐佩鈴指出，園區內有多樣的建築型態與趣味的巷弄，已吸引遊客前來一窺懷舊的眷村味道。貓一直在眷村裡生活，此次以貼近民眾日常生活的「貓」為主題展出，不僅讓民眾來參與有親近感，同時也增加互動拍照，遊客到眷村貓屋打卡、拍照，感受眷村新魅力。

牆上「詩文貓」 添文學色彩

「眷村貓屋」利用早期眷村的建築物內部空間佈置而成，平房周圍栽植花卉，外頭更以早期紅磚砌牆，呈現出復古風，牆上一隻隻「詩文貓」搭配「台中文學獎」的新詩得獎作品，為「眷村貓屋」點綴幾分文學氛圍。

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