〈台北都會〉新北公布14區 土壤液化潛勢圖資

2019-06-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕發生於二○一六年二月的台南大地震造成嚴重災情，有學者把原因歸咎於「土壤液化」。新北市政府耗費兩年調查，完成全市十四個行政區的「土壤液化潛勢圖資」，並建置網站供民眾查詢，但有民眾、建商憂心公布後將引發恐慌並衝擊房價。工務局表示，位於土壤液化區的建物不一定就是危樓，有疑慮可向市府詢問。

別恐慌 工務局指不代表就是危樓

工務局指出，中央地質調查所在二○一六年三月公開初級土壤液化潛勢圖，比例尺為兩萬五千分之一，過於粗略，民眾仍無法釐清居住所在地是否有土壤液化的情形，市府獲內政部營建署補助，製作比例尺兩千五百分之一的中級土壤液化圖資，已開放民眾查詢，只要輸入地址與基本建築型式即可查詢相關資訊。

不過，有不少民眾及建商擔心，市府公布土壤液化的圖資後將造成房價下跌，片面公布資訊卻缺乏配套措施，不但無助於改善土壤液化的現況，反而引起恐慌。

工務局正工程司彭士修指出，提供土壤液化區資訊的用意是方便民眾檢視居家環境安全，但就算位於高度潛勢區，也不代表住家就是危樓，除非碰上強烈地震擾動土層，讓土壤失去承載力，再加上建物結構不穩定，才會產生建築安全疑慮。

提供諮詢 也可申請免費房屋健檢

彭士修表示，建築法在九二一大地震後已經修正，二○○○年以後興建的建築物都已提升耐震能力，並將土壤液化等因素納入考量，可透過地質改良方式來改善土壤液化，如果民眾仍有疑慮，工務局設置「土壤液化工作站」提供諮詢，民眾也可申請免費房屋健檢，由專業技師到場評估，若確認有重建或補強需求，都更處也會派員協助。

工務局說，新北市依據土壤液化的中、高潛勢區、人口密集區與平原區等特性，選定第一期板橋、新莊、三重、蘆洲、泰山、五股，及第二期的中和、永和、土城、鶯歌、三峽、樹林、新店、汐止等十四個行政區，進行土壤液化潛勢區的鑽探取樣製圖與圖資整合，調查面積約六一三平方公里，雖然只佔全市土地總面積的三成，但區內居住人口近三百五十萬人，佔全市總人口數八十七．五％，今年再爭取第三期調查補助經費。

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