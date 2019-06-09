〈中部〉疑吃不新鮮鵝肉 南投33人腸胃不適

2019-06-09

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕繼臭豆腐食物中毒後，南投又發生疑似鵝肉食物中毒意外，衛福部南投醫院、南基醫院通報顯示三十三人上吐下瀉、頭痛發燒，南投衛生局除了在七日採樣稽查時，當場要求涉案的鵝肉業者暫停營業以外，也將鵝肉相關檢體送往衛福部檢驗，等檢驗報告出爐後，案情便可望大白。

出現上吐下瀉、頭痛發燒

據了解，疑似鵝肉食物中毒一案，是部立南投醫院六日晚上九時多，率先向南投縣政府衛生局通報，衛生局人員就疑似食物中毒的三位民眾進行訪查，這三人均表示，六日上午在南投市一處鵝肉攤購買，隨後將鵝肉置放在家中廚房，未予以冷藏、冷凍，等到外出遊玩回家後，約在下午三時許多才料理食用，吃完沒多久便出現腸胃不適，甚至上吐下瀉，趕緊前往醫院就醫。

衛局採樣送驗 鵝肉攤暫停業

南投衛生局長黃昭郎說，依這三名民眾描述，可能與民眾本身保鮮措施不當有關，但為慎重起見請南投及南基兩家醫院深入了解，結果也才確認並非個案，而是涉及三十三人集體疑似食物中毒的情形，才在七日上午十時許，前往涉案業者的鵝肉攤進行採樣送驗，並要求業者檢驗結果未出爐以前暫停營業。

肉類勿放置室溫超過30分鐘

黃昭郎指出，據衛福部資料，近三年來，平均每年食物中毒的案件，約有五百多件，提醒民眾選購食物時，一定要注意食品清潔及衛生，避免類似食物中毒的意外發生。南投縣營養師公會理事長廖美俞則表示，最近氣溫極高，不管是生肉或熟肉，不論是攤商或消費者，都不要讓肉類在室溫下放逾三十分鐘，另也建議民眾買菜時先把其他東西買完，最後再買肉或海鮮，買完趕緊回家，減少孳生細菌的機會。

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