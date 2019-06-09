〈中部〉預告公車到站 嘉市智慧站牌上線

2019-06-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府去年起在彌陀路、忠孝路等要道公車站點，建置智慧型獨立式站牌、智慧型候車亭及附掛式電子看板等，上月驗收完成後啟用，民眾候車能即時得知公車到站時間、車次路線等動態資訊，還可透過手機掃描二維條碼、連結網站查詢公車班次時刻。

無轉乘、停靠站點資訊 遊客怨

一名陳姓高中生表示，智慧型站牌幫助了解公車到站時間，「還不錯」，但有的公車一班車間隔卅分鐘，希望增加班次；一名吳姓遊客說，嘉義車站前的市區公車站牌指引不明，詢問員警、計程車駕駛，都沒有人清楚，包含轉乘資訊的宣傳、候車亭電子看板沒顯示停靠站點等，應該改善。

市府交通處長鄭君健回應，市區公車班次因應尖、離峰時段而有不同配置，乘客如有搭乘需求，將視載客量研議增加，電子看板部分僅能顯示簡要資訊，會結合旅客服務中心、「iBus」手機應用程式，提供全線站點及班車時刻等資訊。

交通處交通工程科長賴義龍說，廿三座智慧型獨立式站牌及廿五面附掛式電子看板是於前年規劃，運用中央補助及地方自籌款總計約三百八十八萬元，另五十萬元完成公車動態資訊系統建置，十九座智慧型候車亭費用則為五百五十萬元。

另外，鄭君健表示，公車站牌包含候車亭、獨立式及立桿式等樣態，立桿式站牌原由各公路客運公司自行設置，導致廣告、乘車資訊雜亂，市府上月獲交通部公路總局核定補助加上地方自籌款共計一六九‧五萬元，今年執行改善一百一十三座站牌。

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