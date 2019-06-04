〈南部〉青年套房月租3千 台東第二波申請

2019-06-04

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府為鼓勵青年返鄉就業，將台東縣勞工育樂中心三樓，打造成十四間套房，每間以低於市場租屋價格每月三千元租金，供縣內單身青年短期租屋，第一波已於四月入住，仍有四間空房，縣府社會處昨天起開放申請，只要今年元月一日以後返鄉就業的單身青年都可申請。

還有4間空房 14日前可申辦

縣府社會處考量台東許多在外地工作的青年，有意返鄉就業，縣內也有許多工作機會等待年輕人加入，卻面臨居住難題，遂於去年規劃廉價租屋套房，月租三千元包括水費，電費自付，內部配備一應俱全，今年元月一日開放第一波申請，經過抽籤確認十四名租屋者，並於四月一日簽約入住。

社會處勞工科長王識殷表示，入住青年包括各行各業，八成以上為三十歲以下的青年，但十四人中有四人認為套房不符期待等原因不再入住，為不讓套房閒置，並讓更多有租屋需求的返鄉青年有機會入住，從六月三日至十四日受理申請。

只要在今年元月一日後返鄉就業的台東縣籍二十五至四十歲單身青年，或設籍外縣市至台東縣就業的二十五至四十歲單身勞工都可提出申請，若符合資格人數超過房間總數四間時，將擇日辦理抽籤，並以返鄉就業的台東縣民優先入住，租期最長一年，相關訊息公布於台東縣社會處網站（https://taisoc.taitung.gov.tw/）。

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