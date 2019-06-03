〈南部〉新營長榮路雨水下水道分流 中旬施工

2019-06-03

〔記者王涵平／新營報導〕汛期至，南市水利局加強排水與下水道清淤、抽水站維護，另新營區長榮路雨水下水道分流工程預計六月中旬起施工，將有效紓解市區排水。

易淹水區域加強清淤

水利局指出，進入六月的防汛準備持續進行，對列為優先易淹水地區的區域排水清淤超過一七四．八公里，雨水下水道清了卅六公里以上，道路側溝從去年八二三豪雨後，至今年四月清疏達到一四二九公里以上，低窪地區的五十六座抽水站已完成保養維護。

水利局表示，特別是施工中的防汛缺口，會加強防護，如遇鋒面來襲，先用太空包封堵，並要求廠商檢視河道中施工機具、板樁預先撤離，以免阻礙水流，目前有五座橋樑（竹溪橋整建及周邊景觀營造工程、鹽水溪橋、大腳腿排水五軍營橋、本淵寮排水本淵橋、海尾寮排海尾寮橋）改建工程，是否阻礙水流也是防汛重點，均通知各權管單位加強督導改建中橋樑加強防汛。

此外，適時啟動易淹水地區四十二個水患自主防災社區運轉，民眾可多利用「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情提早防災。

水利局表示，新營區長榮路雨水下水道分流工程預計六月中旬起施工，施作長度約八百九十公尺，工程經費七千一百萬元。主要是「新營鎮雨水下水道系統規劃報告」迄今已超過四十五年，近年來，新營市區開發強度不同與極端氣候發生，通盤檢討新營雨水下水道系統，雨水下水道Ｋ幹線收集新東里、王公里及忠政里等範圍市區排水，經核算現有箱涵排水容量已不足以應付實際排水需求，故另闢一個分流箱涵。

施工範圍位於新營區忠政里及王公里，施工起點沿長榮路南側（思夢樂︱民族路口）及民族路（長榮路口︱大公街口）。

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