〈南部〉台東富岡港 第一期擴港工程動土

2019-06-03

〔記者張存薇／台東報導〕地方爭取廿年，台東縣富岡港擴港工程昨天終於動土！縣長饒慶鈴強調，第一期擴港工程加上颱風災後復建工程總經費達五．二三億元，這是富岡邁向國際港口的里程碑，除了加速現有工程進行，也會繼續向中央爭取後續漁產直銷中心、臨港公園等建設經費。

縣府自一九九九年起向中央爭取擴港經費、並展開規劃後，終於在二○一五年獲行政院核定七點一七億元辦理交通船碼頭及客運專區改善工程，不過因海事工程難度高、影響廠商投標意願，再加上歷年颱風造成東防波堤嚴重破損，歷經七次流標後，五．二三億元「交通船碼頭改善計畫水域工程及漁港災後復建工程」經費終在四月廿日決標，並於昨天進行動土典禮。

議長吳秀華及議員李數奼、王文怡、方賢仁都到場祝賀。農業處漁業科長陳文泰說明，富岡在籍漁船有一百卅一艘、連同外港停靠船隻達一百五十艘，再加上四家交通船業者、七艘客貨輪，近年來每年運往綠島、蘭嶼的物資高達六萬噸，擴港有迫切需求。

復建、延長防波堤 預計二年完工

五．二三億元經費包括兩億元東防波堤第二期復建計畫，將施作沉箱、吊放消波塊，另有三．二一億元經費為延長六十公尺南防波堤、填築新生地預備興建客運大樓等，預計二○二一年六月完工。

饒慶鈴指出，地方企盼擴港多年終於開花結果，未來可讓交通船與漁船分流，讓富岡港邁向國際港口，除希望加速在一年半內完成，同時也將向交通部爭取後續擴大周邊建設，包括興建臨港公園、景觀空橋及漁港直銷中心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法