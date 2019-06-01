〈台北都會〉李文宗促改都審決議 林洲民拒對威權屈服

2019-06-01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培依據曝光的錄音檔質疑，遠雄想提高容留人數，柯文哲的前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗竟召開會議為遠雄解套，要求更改都審決議。前都發局長林洲民昨凌晨在臉書發文指出，聽到錄音檔勾起無限痛苦回憶，當時他向都發局同仁說，不能主動更正去年九月廿日及十一月一日兩次大巨蛋都審決議，容留人數若以七萬人通過都審，遠雄必須以七萬人重新做環差，他反對環差及都審是兩個不同的數字，強調「不要對威權屈服！」

郝市府時期，北市府環評通過大巨蛋引進人數（室內）為五九八三三人，遠雄則想提高容留人數，過去在都審、環評及防火避難人數上與市府爭執。台北市議員簡舒培表示，去年九月市府都審會議決議大巨蛋防災避難Ｌ型區域，以環評核定引進人數五九八三三人為基礎，並加入戶外園區可能停留人數，最終決議以五九八三三+Ｘ人計算。

未料，在去年十一月都審會中，遠雄表達要以室內七萬人加戶外一三七三三人模擬，但都審會決議，遠雄須加強論述七萬人，且須經環評通過。但從簡舒培公布的錄音檔內，可聽李文宗要求更改都審會議紀錄，想替遠雄解套，但林洲民強調不能修改，若遠雄有意見應發文給市府。

市府︰遠雄未行文表達修改容留人數上限

環保局長劉銘龍昨在議會質詢時指出，環評與都審是各自獨立的委員會，可平行審查，依二○一三年環評會議通過的環差報告，遠雄大巨蛋變更引進人數為五九八三三人，且依最高行政法院去年判決，未來遠雄營運大巨蛋，應依環評審查結果切實執行。

北市府都發局長黃景茂表示，遠雄未正式行文向市府表達修改容留人數上限，但今年三月遠雄在都審會議提案五萬及七萬+Ｘ的逃生模擬版本，七萬版本為「僅供參考」。

針對柯以竊聽轉移焦點，林洲民在臉書發文指出，在議事廳的「熱烈對話」無關竊聽，最重要的是，討論攸關大巨蛋的公共安全，他也認為從今天開始任何惡意干涉都發局大巨蛋都審的行徑，應會就此打住，踐踏中華民國文官體制至少也會收斂一陣子。林洲民說，自己的母親留給他的最大資產，是教育他做對的事，「不要對威權屈服！」

李建昌昨在議會總質詢時也表示，有事沒事李文宗會召集局處首長「商量」大巨蛋案，聚在一起磋商解決大巨蛋，但千不該萬不該，就不該是柯文哲辦公室主任「喬」這件事，既然五九八三三人+Ｘ是都審決議通過，為什麼還要拗，管遠雄提出什麼要求，「那是你家的事」。

李建昌說，若要求增加到七萬人+Ｘ就等大巨蛋開幕再來檢討，為什麼要現在要求，可能原因就是要賣給其他財團，價錢不得了，辦公室主任去搞出這件事情，社會大眾跟柯粉都要去想一想這件事，民眾選議員出來不是腦袋「孔固力（指腦袋不靈光）」。

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