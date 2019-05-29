〈南部〉發展蘭嶼觀光 台東議員再催開元港合併

2019-05-29

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉對外交通不便，除了交通部已同意補助機場飛機跑道鋪設，縣議員黃碧妹昨天總質詢時也要求正視開元港設施不足問題，她說，開元港停泊位不足，也沒有遮陽等遊客休憩設施，地方爭取新舊港合併多年都沒有下文；縣府說明，明年會重新開始水工試驗，提出具體計畫，而郵輪業者昨、今兩天也至蘭嶼、綠島考察，希望發展郵輪旅遊。

縣府︰明年重做水工試驗提計畫

蘭嶼鄉擁有獨特的人文色彩，也有豐富的自然景觀，黃碧妹指出，交通是蘭嶼建設核心，也決定蘭嶼發展命運，開元港停泊位不足，漁船停滿滿，影響交通船進出，颱風或天候不佳時也無法提供鄰近海域船隻緊急避難，另外開元港沒有遮陽、遊客休憩據點，如果可以新舊港合併，增加船位，並做整體改善，可以發展藍色海上公路觀光。

農業處長許瑞貴表示，地方爭取多年，但之前規劃案因施作經費過高、可行性太低，一直被交通部否決，已爭取到明年五百廿萬元重做「水工模型試驗及後續發展建議計畫」評估經費，將徵選專業團隊規劃，提出可行方案。

郵輪業者昨今考察蘭嶼、綠島

交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，郵輪業者昨天前往蘭嶼考察，今天則預計到綠島，希望未來能以基隆或高雄為母港發展東部藍色公路遊程，縣府也會全力協助。

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