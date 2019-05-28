〈北部〉竹市動物園2階開放 8月局部試營運

2019-05-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民關心封園整修近兩年的市立動物園到底何時開放？市府昨天在議會市政考察時表示，八月下旬先以團體預約方式試營運，小幅度開放參觀濱水動物區，全園開放則要到年底。

市府︰年底全園開放 採分級票價

新竹市議會昨天實地考察新竹公園跨域亮點計畫內的動物園再生工程，議員不分黨派關心動物園已封園近兩年，工程一延再延，到底何時開放、票價多少？

市府城市行銷處長顏章聖說，八月下旬先開放預約參觀大象門入口處的濱水動物區，可觀看河馬、紅毛猩猩等；年底全園開放，會採分級票價，包括市民優惠，長者、幼童可能免費，親子餐廳則委外營運。

將設體驗區 成為生命教育場域

議員另關心園內動物情況，動物園園長楊家民說，園內動物狀況良好，雖然部分老邁，但也有新生命誕生，如美洲浣熊等，未來動物的棲息空間會變大，也將有體驗區，如幫河馬洗水池、利用河馬糞便製再生草紙等，會是孩子最棒的生命教育場域。

此外，議員關切新竹公園內具文資價值的古物是否被好好保存？櫻花死多少棵，市府有無補種計畫？觀光局要求的營運還款計畫，市府是否有能力償還？

顏章聖說，文資古物都被妥善保存，公園內的櫻花有少數枯死，屬自然淘汰，已請櫻花爺爺楊根棟和志工補種。

顏章聖說，新竹公園跨域亮點計畫已投入五．六七億元經費，大多是向中央觀光局及營建署爭取，其中一．一四億元是市府自籌款，也就是所謂的還款計畫，已開始分十年還觀光局。

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