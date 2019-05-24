〈南部〉涉現金買票 東縣議員郭宗益判當選無效

2019-05-24

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣國民黨籍縣議員郭宗益，去年選舉期間涉嫌現金買票，同選區的國民黨籍候選人張卓然向法院提出當選無效之訴，台東地方法院一審判決當選無效。郭宗益表示，會上訴到底。這是繼日前國民黨籍縣議員楊秋珍之後，台東縣議會第二位一審被判當選無效的縣議員。

去年五合一選舉，第二選區縣議員候選人有兩位，新人郭宗益挑戰資深縣議員張卓然，最後由郭宗益當選。

判決書指出，姜姓民眾在警詢、偵查及法院審理期間皆供述，郭宗益在去年十月二十二日到其家中，親自交付一點五公分厚的千元現金，要他去買票，並留下文宣，隔天就去幫郭買票，「但買不動」，十月二十五日下午便打電話給郭表示要見面，郭宗益隨後到姜男家中，姜說「出代誌了，買不動，錢都退給你。」郭宗益便取回錢後離去，姜也把文宣燒掉了。

郭：沒拿錢給姜姓民眾

郭宗益則向法官辯解，確實曾與姜姓民眾見面，是尋求姜的支持，請他幫忙拉票，二十五日因姜男說推不動選情，要退還競選文宣，才去姜男住處拿回文宣，沒拿錢給姜姓民眾。

法官審理後認為，姜姓民眾和被告郭宗益並不熟，且姜姓民眾經濟情況不好，收入有限，很難拿自己的錢幫郭行賄，因此認定郭宗益拿錢委託買票，判處郭宗益當選無效。

同樣被競選對手提出當選無效之訴的縣議員楊秋珍，因涉嫌以每票一千元至兩千元代價賄選，台東地方法院民事庭日前審結，認為證據確鑿，判決當選無效，楊秋珍、郭宗益皆將提上訴。

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