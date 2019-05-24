〈北部〉苗縣石虎保育自治條例 議會送二讀

2019-05-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府擬定「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，於去年五月定期會的分組審查會被退回；縣府修正後再提，昨天分組審查，依舊爭論不休，經小組決議，將送大會討論，挺進二讀。但昨天也發生欲旁聽議員被請出，讓吃閉門羹的議員氣得直批「到底苗栗縣的議會何時才能真的透明化！」

分組審查 欲旁聽議員吃閉門羹

縣議會秘書長林來居表示，議事規則是針對大會規範，分組審查沒有法規明文；依慣例，分組審查開放與否，以審查小組的成員共識為主，昨天有多數成員表態不開放。

苗栗縣是瀕臨絕種保育類動物石虎的主要棲息地，縣府擬定石虎保育自治條例草案，盼加以保護；但該草案於去年五月提議會定期會，因部分條文引起縣議員質疑限制地方建設、開發而退回，要求縣府修正。

縣府除針對議員疑義處修正，也於今年一月十八日在縣府召開草案說明會，邀請議員、縣內保育團體及縣府相關機關單位代表參與逐條討論，進行調整；修正後的內容，主要在建立公、私部門石虎保育共同基準，及約束縣府、鼓勵民間，並新增對社區及推行友善環境耕作者的補助。

縣府於本屆定期會，再度提案送審，該草案於七日一讀通過，昨天分組審查，由第四小組九名委員集會，不少其他小組的議員黎煥強、陳光軒、宋國鼎、余文忠、陳品安，想旁聽關心，卻被請出。

批評議會何時真的透明化

黎煥強十分生氣，批評「到底苗栗縣的議會何時才能真的透明化！」陳光軒也說，去年該草案，就是在分組審查時被退回，擔心舊事重演。

草案內容仍無共識 送大會討論

被請出審查室外的議員氣憤不已，在裡頭的議員也爭論激烈，對草案內容未能達成共識，經小組決議，將送大會二讀討論。

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