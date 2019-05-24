〈中部〉「蒸汽火車之王」 6/1 開進彰化站

2019-05-24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站慶祝台鐵創建一三二週年，將於六月一日出動台鐵史上最大噸位、有「蒸汽火車之王」稱號的DT668號蒸汽機車頭，從彰化市扇形車庫出發，緩緩駛入彰化火車站第二月台，黑煙裊裊的煤味與鳴笛聲，又將喚起老一輩的懷舊記憶，鐵道迷也已備好相機，要來搶拍這個傳奇性的蒸汽機車頭。

台鐵慶132歲 國寶車頭向鐵道迷招手

彰化火車站長卲宏松表示，深受鐵道迷喜愛的國寶蒸汽機車頭DT668，目前存放於彰化機務段扇形車庫，當天活動從上午九點展開後，DT668將於十點十分從扇形車庫出發，進入彰化站第二月台做靜態展示，其熊熊濃煙正對國人訴說著當年南北馳騁的英姿雄風依舊，讓大眾體驗彰化站的文化氣息。

他說，今年彰化站還邀請喜樂保育院院童來訪，除了能親睹國寶蒸汽機車頭的風采、欣賞精彩的節目表演，並將搭乘區間車到新烏日站，享用美味的台鐵便當，參觀台鐵及高鐵共構車站，相信在彰化站精心安排的火車體驗半日遊活動，能讓院童擁有開心的時光與美好的回憶，慶祝台鐵生日的同時又能做公益回饋社會，讓慶祝活動更具意義。

124公噸DT668 退休多年後修復可上路

DT668車重一二四公噸，為台灣鐵道運輸噸位最大的車型，被譽為「蒸汽火車之王」，鐵道迷都暱稱「國王」，以牽引貨物列車為主，旅客列車為輔。一九八四年停用除籍，為最晚退休除役的蒸汽火車，後來移回保存於彰化扇形車庫，於二○一一年復駛，堪稱是台灣鐵道史上不朽的傳奇。

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