〈南部〉屏東潮州轉運站啟用 公車串連7鄉鎮

2019-05-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕斥資三千兩百萬元的屏東縣潮州公路客運轉運站昨天啟用，六席月台提供十五條公車路線，串連周邊七鄉鎮，縮短民眾候車時間，與轉運站相鄰的潮州車站商場預計七月中旬開幕，商場籌備處透露，目前招商已達八成，將有潮州首次引入的多個品牌進駐。

整合15條路線 大幅縮短候車時間

潮州轉運站站內設置有候車空間、售票區、即時動態系統，站前廣場則規劃六席車輛停靠月台，整合屏東客運、高雄客運、國光客運及中南客運等，共十五條公車路線，即日起民眾就可以在轉運站搭車。

屏東客運董事長郭子義表示，過去民眾在潮州搭車，必須等候從屏東發車的客運，現在有了潮州轉運站，大幅縮短候車時間，未來也會滾動式檢討路網、調整班次，讓潮州站成為放射性的轉運中心，深入周遭鄉鎮，除了帶動旅遊，也讓地方享有更便利的就學、通勤、就醫路網。

便利就學、通勤、就醫 有助景點發展

屏東縣長潘孟安說，去年十二月屏東轉運站率先啟用，目前已經看到成效，如今加入潮州轉運站營運，有助於鄰近的萬巒豬腳街、萬金教堂、林後四林平地森林園區等觀光景點的發展，是潮州地區發展的重要里程碑。

潘孟安說，除了已啟用的屏東、潮州轉運站，還有施工中的水門轉運站，另外東港、枋寮、恆春等轉運站也持續爭取經費建置。

商場趕在暑假營運 潮州獨家品牌進駐

潮州車站商場籌備處長李玉芬表示，商場部分預計趕在暑假營運，目前招商進度已達八成，包括肯德基、Happy100、鼎美玩具等，都是「潮州獨家」，另外在屏東站表現不錯的品牌，像是皇家馬德里的早午餐、Amour手工鞋也會引入。

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