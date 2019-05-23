〈台北都會〉北市機車違規取締 去年暴增10萬件

2019-05-23

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議員陳炳甫指出，去年機車違規取締件數比起前年多了近十萬件，罰鍰收入增加九億，痛批柯市府將機車族當成移動提款機。對此，北市警察局交通警察大隊表示，去年機車超速導致死亡車禍的情形嚴重，下半年加強執法，案量因此增加。

議員陳炳甫︰將機車族當移動提款機

陳調閱資料發現，機車超速違規案量前年為廿一萬一七七二件，去年廿四萬八五三二件，增加三萬六七六○件，違規案件成長最多；違規爭道前年十二萬九四○六件，去年十四萬五九五九件，增加一萬六五五三件；違規停車前年廿二萬一五三○件，去年廿三萬四五○七件，增加一萬二九七七件。

交大︰超速致死亡車禍增加 加強執法

其他違規前年廿一萬六六六四件，去年廿五萬○一三○件，增加三萬三四六六件，總件數增加九萬九七五六件。北市去年歲入因此增加九．○三億。陳炳甫說，超速、爭道、違停的取締量每年達五十萬件以上，此舉將機車族當成移動提款機，成為市長柯文哲還債的財源之一。

交大執法組長顏三隆說，去年上半年A1事故（人員當場或廿四小時內死亡）增加，分析肇因，多是機車超速導致，遂在下半年加強執法，增設移動式測速照相取締，且民眾檢舉量也增加約三萬件，使得整體違規件數上升。

今年一至四月比去年同期 肇事率下降三成

顏三隆強調，機車肇事的情形確實比較嚴重，加強取締是為了民眾安全著想，絕對不是漫無目的，且延續去年加強機車超速及重大違規取締，今年一至四月對比去年同期，機車超速肇事率已下降三成，效果顯著。

陳炳甫還提到，近四年的酒駕取締件數分別為二○一五年一萬一五三一件；二○一六年一萬二一七七件；二○一七年一萬一三三二件；二○一八年一萬二六九二件。他批評，雖然二○一七年案量稍微下降，但每年件數皆破萬，質疑警方取締嚇阻力不足，否則為何案件不減。

顏三隆指出，日間酒駕與酒測值未滿○．二五毫克的違規比例增加，顯示出民眾知道酒後不應駕車，但忽略休息一晚，體內仍可能有酒精殘值，在危害上比起酒後立即駕車、酒測值○．二五以上來得輕，與去年相比，今年的酒駕違規件數也減少了十四％。顏強調，酒測值○．一五以上仍違規，警方持續宣導與取締。

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