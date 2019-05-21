〈南部〉戰俘營變流浪動物收容所 麟洛鄉民反彈

2019-05-21

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府農業處昨天在麟洛鄉公所舉辦流浪動物收容所說明會，不但麟洛鄉民拍桌反對，屏東大學教授簡炯仁也認為，將重要的文史建物變成動物收容所會成為世界的笑話。

麟洛鄉隘寮營區在日治時期曾是東南亞最大的俘虜營之一，佔地約三點七公頃，營區前還設有紀念碑，每年有來自國外的戰俘家屬前來憑弔，具有歷史性，縣府計畫闢建為流浪動物收容所，昨天在麟洛鄉公所大禮堂舉行施工說明會，沒想到引發地方民眾相當大的反彈。

民憂將造成環境污染、衛生問題及吠叫噪音

地方村民認為，收容大量的動物將造成地方環境污染和衛生問題，加上動物的吠叫噪音讓人無法忍受，說明會還沒正式開，民眾就拍桌表示反對及抗議，現場鬧哄哄，縣府人員根本無法說明整個規畫案就不歡而散。

屏大教授：會成為國際笑話 應保存文化資產

屏東大學教授簡炯仁則以文史的立場反對該計畫，認為動保團體是基於尊重生命而來，文化界人士是希望文化資產要在現場呈現！

簡炯仁說，為什麼不設在沿山公路，兩旁有那麼多的台糖土地可使用，麟洛戰俘營是台灣與世界各國聯繫的一個管道和窗口，政府應該好好的利用、保存、規畫，甚至OT給民間廠商經營，做好文化資產的保存，如果改成流浪動物收容所，會成為國際的笑話，縣府應該好好思考一下。

台灣戰俘營共計有十六處，從台北到屏東皆有設立，二戰期間被日本用來關押美國、英國、加拿大等國戰俘，有不少戰俘命喪於戰俘營中。

縣府：會設紀念館 保留石頭圍牆和紀念碑

縣府農業處長黃國榮表示，戰俘營並不會因為設立流浪動物收容所而消失，縣府會選擇一棟有歷史性的建物作為戰俘營的紀念館，並保留石頭圍牆和紀念碑，開放給民眾參觀。

縣議員陳揚認為，縣府對於該案要好好的評估規畫和溝通，聽取地方村民的意見，再決定如何處理。

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