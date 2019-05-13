〈南部〉《台灣是中國的一部分？》綠議員嗆郭台銘 拿出法律文件

2019-05-13

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨市議員李啟維昨天針對國民黨黨內總統初選參選人郭台銘發表台灣是中國的一部分，公開向郭台銘喊話，要求郭台銘拿出台灣屬於中國的法律文件，否則就應公開道歉，沒資格選台灣總統。

李啟維發表聲明表示，歷史事實就是歷史事實，「不是因為你財大氣大，大家就要聽你的，何況郭台銘有今天的成就，難道不是台灣造就你的嗎？」

李啟維說，他建議郭董可以到台南大天后宮參觀，清朝施琅自己寫的「平台紀略碑記」，開宗明義指出「台灣遠在海表，昔皆土番，流民雜處，未有所屬…」，還有海安宮清朝派任台灣第一任知府蔣毓英所寫的「去思碑記」，也說「台灣荒服之地也，四千多年來未入版圖…」。

李啟維說，中國和國民黨所說的「中華民國根據開羅宣言擁有台灣主權」，也因為沈建德教授的研究而被揭穿，證明是用來欺騙台灣人和國際社會的「開羅謊言」，不只羅斯福、邱吉爾反對台灣交還中國，連蔣介石在自己的日記也否定，公開要求郭董講話要負責，拿出有關台灣屬於中國的法律文件，否則就應道歉、退選。

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