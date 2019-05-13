〈南部〉戶外用黏鼠板 貓狗鳥也受害

2019-05-13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鳥會野鳥救傷志工發現，很多人都會使用黏鼠板來捕捉老鼠，但除了老鼠外，很多小動物也會誤困黏鼠板。包括貓、狗、鳥、昆蟲等小動物也會受害，受困後，因掙扎導致出血、骨折，死狀很悽慘，戶外環境根本不適合，呼籲民眾千萬不要使用萬惡黏鼠板了。

台南鳥會救傷志工表示，前些日子志工才救援一隻被黏住的幼貓，也陸續收到受黏鼠板所害的各種鳥兒，上週五又有一隻倒楣的麻雀受害，所幸麻雀受困不久，及時被救回一命，算是不幸中的大幸。

志工表示，黏鼠板售價便宜，又不易掙脫，不少人將它當成捕老鼠工具的首選。但是黏鼠板並不只是黏老鼠而已，貓、狗、鳥、昆蟲等，都曾被發現受困在黏鼠板上。

根據救傷志工的經驗，動物一開始黏住都會一直掙扎，動得越多，更多範圍會被黏住，也可能因此導致骨折。即使黏鼠板真的捕捉到老鼠，老鼠也會掙扎到流血，死狀很悽慘，對於想使用黏鼠板的民眾，希望能三思。

救傷志工表示，若民眾發現被黏住的動物時，可以先用報紙覆蓋仍有黏性的部分，避免動物再次被黏，並立即送往動物醫院處理，但唯有減少使用黏鼠板，才能真正降低動物們所受的危害。

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