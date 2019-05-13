〈中部〉另類媽咪 單身姑姑顧腦麻侄17年

2019-05-13

〔記者王善嬿、蔡宗勳、廖淑玲／綜合報導〕單身的退休女軍官郭素伶，見兄、嫂要做生意又要照顧一雙子女，原就分身乏術，小侄子郭祐誠出生一歲多時又被確診中度腦性麻痺，她毅然決定協助教養，至今近十七年，把原本不會走路的祐誠培訓成為身心障礙田徑好手；有別以往寫卡片感恩，今年母親節祐誠擁抱她祝賀「母親節快樂」，讓郭素伶好窩心。

助復健學打字 將進職場工作

就讀嘉義特殊教育學校高三的郭祐誠說，姑姑教他跑步、打球、電腦打字、使用臉書等，他已獲得電影院實習機會，可以工作賺錢自力更生，回報姑姑教養之恩。

全國身心障運動會 勇奪銅牌

祐誠一歲多就由郭素伶接往高雄同住，逢年過節才返嘉，郭素伶六年前退休搬回嘉義，姑侄倆因生活習慣相同，仍繼續同住，上下學也由她接送，如今祐誠能與人對答如流，去年參加全國身心障礙國民運動會，拿下肢障男子組田徑一百公尺第三名，今年代表我國參加青少年領袖高峰會，讓郭素伶非常安慰。

郭素伶說，腦麻兒要持續拉筋、運動，肌肉才不會萎縮，從小讓侄子透過早療、復健及回家練習，學會走路、跑步，即使簡單的穿脫衣服，祐誠都要練習上千次，看到祐誠現在健康有活力，即使過程辛苦，都覺得很值得。

慈濟佛誕節 奉茶獻花謝母恩

另外，昨天佛誕節恰逢母親節，慈濟嘉義聯絡處舉辦浴佛典禮，邀請民眾把具有紀念意義的物品、親子照片放進「憶念父母恩重瓶」，婦人陳雅芬將女兒洪酈營、兒子洪然峰的臍帶放進瓶中，展示到農曆七月的吉祥祈福會。

雲林則有上千民眾在慈濟雲林聯絡處感謝親恩，大家以手沾馨香躬身禮敬，主辦單位還安排子女、孫子女向長輩奉茶獻花，並為東非水災災民募愛，不少人主動投竹筒、隨緣布施，盡一己之力幫助東非災民早日離苦重建家園。

嘉縣水上鄉公所昨天表揚廿六位模範母親代表，其中，大堀村六十三歲郭和柳的先生廿多年前罹病、行動困難，她要照顧病夫、服侍公婆，並母兼父職扛起家計，日子雖艱辛，但咬緊牙關讓一男二女都受到專科以上教育，並學有所長在社會上盡一份心力，成就良母典範。

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