〈南部〉潮州設Pbike 屢流標還要再等等

2019-05-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州鎮空氣品質常是全國後段班，設公共自行車Pbike呼聲不斷，縣府原盼去年空污季前要完成，可惜不符成本效益，業者興趣缺缺，發包屢流標；交通旅遊處表示，沒有放棄，盼今年下半年再重新招標。

下半年再重新招標

潮州鎮公所前年向屏東縣政府申請公共自行車Pbike，一度被空污基金委員會喊卡，縣府去年再度爭取，讓潮州Pbike敗部復活；當時評估的租賃站點包潮州火車站、鎮公所、民治溪、泗林綠色隧道、圓環等。

不過，由於部分站點近郊區，且站與站之間的距離較遠，加上只有六個站，量體不足，不符成本效益，去年下半年招標時並無廠商參與，進度一延再延。

縣府透露，二○一四年營運的Pbike，在屏東市有三十二站，平均每站設置及營運費用為一百三十萬元，一年全部營運費用一千兩百萬元，潮州因為站點距離較遠，維護、調度費用較高，每年約需五百萬元營運費用。

交通旅遊處長黃國維表示，縣府並沒有放棄潮州設Pbike，目前正在評估是否搭配分享綠色載具的方式來營運，例如整合Pbike、電動機車、電動自行車的租賃，已請顧問公司精算成本、分析效益。

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