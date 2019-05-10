〈北部〉舉債增上百億 鄭文燦：用於重大建設

2019-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕高雄市負債三千億元，也讓議員關心桃園市財政情形，市長鄭文燦昨天答覆議員徐玉樹質詢時表示，桃園市升格後長短期債務約二六二億元左右，前四年變化不大，但從第二屆任期開始，因重大建設陸續推進，長短期債務提升到三九七億元，但桃園市財政能力在六都中屬於中段班，因應重大建設雖需投資舉債，但仍以穩健財政為原則。

爭中央挹注 開發收益還債

鄭文燦表示，市府將透過土地開發或都市成長回饋來穩定財政，由於總債務大幅成長，未來市府會持續以開源節流、爭取中央補助等方式挹注財政，土地開發標售收益也會優先弭平開發成本、償還舉債，並請各局處積極追蹤中央計畫分年分期撥款的時間，透明處理財政問題。

捷運、航空城等建設 陸續啟動

市府進一步指出，最近桃園重大建設陸續啟動，其中捷運綠線機電標、部分土木標都已經完成發包，另航空城都市計畫也完成拆遷補償查估作業，這部分至少要二、三百億元經費。此外，市立美術館、總圖書館及亞洲矽谷、虎頭山青創基地等計畫也都陸續啟動，可帶動桃園實質發展。

徐玉樹表示，政府就像公司一樣，每年會根據營業收入、營業支出來計算盈虧，如果虧損過大，就會以變賣土地、房屋等資產來美化帳面；桃園市這四年歲入、歲出短絀年年擴大，一○四年短絀十二億元、一○五年短絀五十八億元、一○六年度短絀八十億元、去年短絀一三七億元，合計四年虧損二八七億元。

徐玉樹表示，虧損的二八七億元，還不包含賣地繳庫粉飾帳面的錢，從一○四到一○七年，從平均地權基金、重劃基金繳庫的錢高達二二六．四億元，也就是說，市府實質負債已到達五一三．四億元，尤其是去年短絀一三七億元，平均地權基金繳庫七十億元，合計達二○七億元，單單一年的虧損就超過兩百億元，如果持續這樣下去，將重蹈高雄市負債三千億元覆轍。

徐玉樹表示，這幾年歲入、歲出短絀年年增加，主要原因是市府為增加歲出預算，只得虛列歲入預算，結果歲入無法達到，最後造成歲入、歲出短絀急遽擴大情形。由於這幾年是「重要建設年」，未來會做好預算把關工作，讓預算用在實際建設上，減少煙火式預算支出。

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