〈中部〉斗六假日人文市集 7月登場

2019-05-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六市公所七月將在環保運動公園設置假日人文市集，現場將有一百個攤位，早上有兒童遊戲區，晚上野餐音樂會及仿台中草梧道的文創市集，讓斗六人假日不無聊。

「斗六有十一萬人口，應該創造自己的市集！」斗六市長林聖爵表示，斗六市有好幾個大公園，卻無法成為親子共遊的去處，大多數都到古坑鄉綠色隧道公園休閒、購物，因此為斗六創造親子共遊空間，將於七月在斗六市環保運動公園設置假日人文市集，除一般攤位，還有兒童遊戲區、街頭藝人表演區及文創市集。

斗六市公所民政課長廖家偉說，假日市集將在今年七月六日開辦，每週六、日及國定假日開市，不以營利為目標，基於專業，將委外經營，地點在公理路，預計會有一百個攤位，其中廿個攤位免費提供社區或弱勢團體使用。

廖家偉指出，市集攤位使用的是歐式帳蓬，主要推銷在地農特產品，斗六市民優先進駐，而為提供親子共遊空間，在市集營業時間，公園內設有兒童遊戲區，將常態性免費提供充氣遊戲設施，還有三個街頭藝人表演區，晚上則有人文市集野餐音樂會，免費提供野餐墊，還安排表演團體演出，人行道則設有文創市集，仿台中草梧道模式，開放登記設攤，預計供卅六個單位設攤。

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