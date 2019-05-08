〈南部〉台南市南59線黑橋改建 20日起全線封閉

2019-05-08

〔記者王涵平／新營報導〕往來下營、麻豆的南五十九線黑橋因寬度不足、樑底太低，中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，影響橋樑安全，銜接橋樑上下游護岸也尚未治理，渠道通水能力待提升，五月廿日起改建，全線封閉，籲請用路人改行駛替代道路。

斥資1.3億 明年8月底完工

南市工務局表示，黑橋跨越麻豆排水，為銜接下營區、麻豆區重要橋樑道路，橋淨寬九．二八公尺，長五十二．二公尺，有排水及交通安全疑慮，將改建為單跨箱型鋼樑橋，淨寬為十二公尺，長六十九公尺，不設置橋墩，對於河道衝擊減少，並提升防洪標準為十年重現期距的洪峰流量，減低區域淹水損失。橋樑改建工程含護岸治理工程所需總經費約一億三千萬元，預計明年八月底完工。

工務局指出，封閉期間，北上下營可由麻豆區新生北路（台十九甲線）左轉中山路二段（南五十八線），施工期會儘量縮短。

工務局說，黑橋改建工程今年四月決標，但配合該區位於西寮遺址範圍內，施工監看計畫書需文資處審核通過，及橋樑引道上有一支五百mm自來水幹管經過，沿路又有台電電桿，導致開工時程延至五月廿日。工程採全線封閉措施，雖造成地方居民交通不便，但可避免施工期間大型機具運作造成用路人危險。

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