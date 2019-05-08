〈北部〉《竹縣》獅頭山「前瞻」補助成果 徐國勇肯定

2019-05-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕內政部長徐國勇昨天到浪漫台三線上的新竹縣獅頭山視察前瞻基礎建設計畫補助的道路品質改善工程，對峨眉鄉公所的執行力相當肯定。他說，改善工程有注重當地居民與外地遊客需求，不但讓民眾立即有感又能長久，落實前瞻基礎建設政策的精神。

峨眉鄉公所表示，前瞻基礎建設的提升道路品質計畫，去年補助峨眉鄉獅山古道道路及附屬設施整建工程、觀光重點區域道路品質提升改善工程，以及八寮、三號及水流東道路提升道路品質改善工程，三案經費總額六千八百七十八萬元，其中五千六百三十九萬九千六百元是中央補助，都在去年底完工。

鄉公所表示，工程內容包括，古道道路破損路段路面刨除、鋪設瀝青混凝土、繪設標線，並統一路側護欄形式為仿木欄杆，觀光重點區域的道路改善為景觀道路，並將管線地下化，不但施工品質經查核為甲等，看似不起眼的工程，遊客和當地民眾滿意度都很高。

徐國勇說，位於浪漫台三線上的峨眉鄉，有好吃的柑橘、漂亮的峨眉湖，是個擁有好山好水的好地方，所以在城鄉建設方面要全力支持，讓峨眉鄉的觀光能夠發展起來，吸引大家來玩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/