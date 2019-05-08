〈北部〉降價10元 機捷運量成長14％

2019-05-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司昨天到議會進行工作報告指出，機場捷運去年十月實施全線優惠十元方案後，截至今年四月底的平均日運量達七萬四三九人次，較去年一月至九月平均日運量六萬一五八九人次，增加了八八五○人次，成長十四．四％，遠超過八％預期目標，獲利已高於降價前水準。

議員質疑 去年下半年獲利銳減

議員劉茂群、黃婉如質詢指出，桃捷公司去年純益三．三億元，上半年二．二億元、下半年只剩下一．一億元，獲利能力只有原來的一半，很明顯的，這是去年十月調降票價十元所致，事實上，桃捷至今仍虧損十三億餘元，全線降價十元，說白了，就是選舉考量。

議員涂權吉、梁為超也擔心，捷運列車就像汽車一樣，可能要到第三年以後才會有大修計畫，屆時將有大額的維修支出，桃捷的財務狀況令人擔憂。

桃捷公司：獲利能力高於降價前

對於議員指降價後雖然運量提升，但獲利銳減，且「降價」為選舉考量，桃捷公司董事長劉坤億表示，降價十元後，運量提升和運輸收入本來就是在「賽跑」，首先是運量得提升到足以弭平因優惠而減收的票箱收入，再藉由提高的運量來增加運輸的合理收入，過去七個月，運量提升十四．四％，運輸收入已經由弭平減收到略有盈餘。

他說，機捷降價後獲利一定會減少，但隨著運量的增加，獲利會慢慢往上提升，最後到達弭平，甚至超過降價前的獲利水準，由於去年十月開始降價，初期獲利較低，才會有下半年獲利比上半年減少情況，但如今的獲利能力已高於去年降價前水準。

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