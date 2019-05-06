〈南部〉榮家都計留用地 崇學路可望打通

2019-05-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區的南台南副都心及榮家遷移後的都計案，地方一再爭取將榮家附近的崇學路及南台南副都心對面的國民路打通，便利交通以及開發效益。南市都發局表示，榮家都計案未來將預留崇學路延伸用地，而國民路因涉及私有土地，仍待協調溝通。

國民路打通案 涉私有地待溝通

有關國民路打通連結南台南副都心一案，目前南台南副都心區段徵收工程已完成，道路設施也都已完工，並開放車輛行駛。因鐵路橫貫阻隔，南區的國民路與南台南副都心的崇興路目前並不相通，未來鐵路地下化後，可透過南台南車站旁的巷道相通，但因過於狹窄，地方反映效益不大，建議以換地方式來打通國民路。

都發局表示，如要打通國民路，該巷道有幾戶民宅會受到影響，目前已啟動都市計畫規劃作業，後續將依循都市計畫法定程序辦理，涉及私有土地部分，將於辦理過程中召開座談會蒐集民意，與民眾溝通協調。

都發局表示，至於東區崇明路榮民之家搬遷後的都市計畫案，目前已提送內政部審議中，新規劃約一公頃公園用地，配合南鐵地下化後的新林森車站，規劃約○．五公頃停車場用地，並規劃及預留計畫區外崇學路往西延伸路段，整體公共設施用地比率達四十三．七五％，將以重劃方式開發，未來大多數土地均配回國產署。

都發局表示，未來榮家都計案整體開發完成後，將可增加市民休閒開放空間，提升市區生活機能、帶動地區發展。

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