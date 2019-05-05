〈北部〉3大工程接力 新豐坡頭漁港拚轉型

2019-05-05

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣唯一漁港—新豐鄉坡頭漁港，廿年來發展幾近停滯，縣府規劃港區水岸環境改善及周邊保安林綠美化工程，近期陸續動工，希望未來串連紅樹林濕地生態景點，轉型成為觀光漁港。

新豐鄉民抱怨，坡頭漁港只有一間簡單的網寮和小餐廳，沒有魚市場，人潮冷清，幾年才清淤一次，加上軍方長年對海射擊限制捕撈作業範圍，讓靠海為生的漁民十分無奈。地方期待港區逐步改善後，能夠兼具觀光遊憩及休閒娛樂，串連新豐紅樹林生態景點，展現新風貌。

港區水岸環境改善 8月完工

縣府農業處表示，縣府研擬新竹縣海岸線水環境整體改善計畫，爭取前瞻基礎建設計畫的全國水環境改善計畫（漁業環境營造）補助，包括坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化（漁港區域水岸環境改善工程）、國土保安林綠美化工程以及濕地生態環境教育展示設施工程，三案獲核定總經費一億零三十四萬元，由中央補助八千餘萬元，縣府配合二千二百多萬元。

國土保安林綠美化 10月完工

三案經上網公告招標，漁港區域水岸環境改善工程最近已開工，將施作浮動碼頭、曳船道、繫船柱、港區路燈等工程，工期一百二十日曆天，如施工順利，預計今年八月完工。

環教展示設施 明年初可完工

國土保安林綠美化工程上月完成發包，訂約後準備六月開工，內容包括碼頭的環境整理、水溝蓋板與道路鋪面改善、牆面美化、入口意象及景觀工程等，工期也是一百二十日曆天，預計十月完工。

濕地生態環境教育展示設施工程則預計本月開工，將整修紅毛港遊憩區周邊的安檢所建築外觀、公廁、停車場重新設計與植栽、修繕紅樹林木棧道及涼亭等，工期二百八十日曆天，預計明年初可完工。

農業處表示，未來將持續爭取經費建置遊客中心、漁市場、漁業教育展示館及濕地生態教育展示中心等。

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