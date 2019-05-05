〈中部〉《台中》與蝶共舞 大坑生態園區有140多種

2019-05-05

〔記者張軒哲／台中報導〕大坑是台中市後花園，市府觀旅局整建大坑生態園區，今年初完工，大幅提升棲地水池保水度及步道舒適性，生態逐步恢復，蛙鳴蝶舞，也可以見到一些螢火蟲等蹤跡。觀旅局長林筱淇說，生態園區去年底獲得環保署評鑑為五顆星優等環境教育場所。

進入賞蝶季 三場免費預約導覽

大坑生態園區免費開放，場域內常出現的蝴蝶種類達一百四十多種，也是許多昆蟲及蛙類的棲地，隨著季節步入五月，黑翅蟬、獨角仙將大批出現，七月蝴蝶成群翩飛，是親子體驗生態旅遊、環境教育的最佳場域。

台中市風景區管理所表示，大坑生態園區富含各式蝶類食草、昆蟲食物，吸引許多生物來此過境、棲息，風管所專業志工提供假日定時導覽解說服務，以及平日團體預約申請環境教育課程，導覽解說及環教課程預約資訊可至風管所網頁查詢。賞螢活動於四月結束後，五月廿六日、六月二日、六月九日有免費賞蝶預約導覽。

黑翅蟬蛻變期 風管所籲勿動、勿擾

風管所提醒，目前是園區黑翅蟬集體羽化蛻變的季節，請勿移動羽化中的脆弱蟲體，以免造成黑翅蟬無法順利蛻殼羽化飛翔繁殖，也請到園的民眾欣賞自然生物時，勿干擾、勿捕捉，共同為環境保育盡一份心力。

大坑是市民親近山林好去處，九號步道假日遊客如織。觀旅局指出，大坑生態園區景觀改善計畫第一期整修工程，主要進行螢火蟲棲地整修、周邊環境整理及步道欄杆整修，並建置兩處環境教育解說廣場及栽植各類食草植物。環保署以最高五顆星肯定，讚許生態課程多樣化、活潑生動，導覽人員提供到校服務，擴大學生參與，並結合附近國小推動保育。

清水區李姓民眾說，假日常跟家人到大坑九號步道健行，但九號步道較觀光化，市集也多，隨著大坑生態園區復育有成，會帶孩子前往散步觀察蝴蝶等動植物生態。

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