〈北部〉每公頃9萬元 五峰水蜜桃旱害獲助

2019-05-04

〔記者蔡孟尚／五峰報導〕新竹縣五峰鄉的水蜜桃，在今年元月至二月間遭受旱害造成著果不良，經縣府向中央爭取後，農委會公告五峰鄉為水蜜桃農業天然災害現金救助地區，即日起到十三日，在五峰鄉公所受理農民申請救助，每公頃九萬元。

農委會剛公告現金救助

新竹縣政府表示，台灣今年初出現的暖冬氣候，讓新竹地區元月、二月的天氣大多為少雨、乾旱，不但讓水情拉起警報，也造成尖石、五峰兩原住民鄉的水蜜桃著果不良，影響開花結果。

縣府表示，栽種水蜜桃面積有一百多公頃的尖石鄉提出災情速報後，四月就已獲農委會公告為水蜜桃農業天然災害現金救助地區，從四月二日起至四月十一日止，受理當地農民申請農業天然災害現金救助，栽種面積四十多公頃的五峰鄉因為較晚提報，所以近期才核定公告。

「遲到總比不到好！」得知這個消息的五峰鄉桃農覺得安慰，因為水蜜桃成熟上市的時間是每年六到八月，但年初就已發現旱災災情會影響收成，過去一整年的辛苦沒辦法獲得完全回報，他們當然覺得很心酸，還好有這波現金救助，可減輕損失。

根據農委會公告，水蜜桃救助額度為每公頃九萬元，辦理救助項目損害率達二十%以上，可依救助額度予以救助，未達二十%不予救助，因水蜜桃屬於長期作農產品，同一年以救助一次為限。

受理期限即日起至13日止

縣府表示，這項現金救助的受理期限自即日起到五月十三日止，請受災農戶攜帶土地所有權狀或土地登記簿謄本或有效期間的土地委託經營或租賃契約書、身分證、農會存款簿和印章，向五峰鄉公所申請。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/