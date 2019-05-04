〈北部〉《桃園》蓮花園休閒農業區 拚四季都有亮點

2019-05-04

〔記者謝武雄／觀音報導〕觀音區蓮花園休閒農業區是桃園市第一處休閒農業區，為改善周邊環境、發揮生態亮點，市府斥資三一二八萬元規劃蓮花故事館及周邊停車場等相關工程，預計配合今年蓮花季活動啟用，市長鄭文燦昨天前往視察工程進度時表示，未來休閒農業區將結合周邊埤塘形成一系列景點，並透過南瓜節、西瓜節或洛神花節等副主題活動，讓休閒農業區一年四季都有亮點活動。

桃市首處 斥資3千萬打造

桃園市目前共有「觀音區蓮花園休閒農業區」、「大溪區月眉休閒農業區」、「龍潭區大北坑休閒農業區」、「蘆竹區大古山休閒農業區」、「大園區溪海休閒農業區」等五個地區，經行政院農委會通過劃定為休閒農業區；另「蘆竹區坑子溪休閒農業區」、「楊梅區楊梅休閒農業區」、「復興區暨大溪區台七桃花源休閒農業區」等三區，初審及實勘已通過，近期將公告劃定；「大溪區康莊休閒農業區」、「龜山區楓茶米休閒農業區」、「新屋區海洋客家休閒農業區」等三區，則是計畫今年提出申請。

觀音蓮花季開幕前 可完工

鄭文燦表示，觀音區舉辦蓮花季歷史已久，農委會於二○一六年底劃定「觀音區蓮花園休閒農業區」，成為桃園市第一個通過的休閒農業區，市府去年十月就著手進行周邊改善工程，預計今年中、蓮花季開幕前可完工，蓮花季舉辦期間，也將規劃增設臨時停車場及接駁服務，讓交通更順暢。

建設硬體 再種1.7公頃蓮花

市府農業局副局長江富貴表示，工程以田園城市意象為設計理念，規劃包括蓮花故事館、賞蓮步道、休憩涼亭、四十二個汽車停車位、兩個無障礙汽車停車位、植栽綠美化、標示解說設施及衛生設施等基礎建設，整體步道周邊也將再種植一．七公頃蓮花，吸引更多遊客前來觀賞，另蓮花故事館落成後將由蓮花園休閒農業區發展協會進駐提供服務，透過串連周邊休閒農場，成為蓮花園休閒農業區的中心點。

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