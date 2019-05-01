〈南部〉《民進黨台南立委初選》第四選區 議員林宜瑾出線

2019-05-01

〔記者萬于甄、吳俊鋒、楊淳卉／綜合報導〕民進黨台南第四選區立委初選三搶一，電話民調結果昨出爐，由台南市議員林宜瑾以卅三．七二％成功出線，前民進黨副秘書長李俊毅拿下十八．二％，跨區挑戰的市議員蔡旺詮則為十四．一三％，但未表態比率也達卅三．九五％。

永康、新市及新化選區民進黨初選呈現三搶一局面，林宜瑾成功出線，她感謝支持者肯定，也認為初選過關是承擔責任的起點；蔡旺詮則向過關的林宜瑾表達恭喜，希望她能成功拿下這席新增的立委席次。

李俊毅控民調數據涉及舞弊

李俊毅則在民調結果公布前，早一步至台北召開記者會，指控民調數據涉及舞弊，他不承認民調結果，不排除提初選無效之訴，訴諸法律解決、自力救濟，也將組成第三公正單位，進行查核。

黨中央：一切公平公正公開

民進黨中央表示，初選民調從抽樣到執行都有民調委員會監督，執行過程還有候選人代表監聽，一切公平公正公開，民調抽到回答表示非選區或是非住家的，都不會計入有效樣本，李俊毅曾任黨的副秘書長應該很清楚，而且候選人代表在現場也未表示異議。

該選區立委國民黨僅現任市議員林燕祝登記，應由其代表出戰，林燕祝表示，林宜瑾出線早在意料之中，這一仗不好打，中間選票走向更是難以預料，她會全力以赴。

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