〈北部〉台灣黑熊野放 首例一九九一年

2019-05-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南安小黑熊野放在花蓮卓溪鄉深山，不少媒體誤傳為「台灣首例」，實際上，台灣首例黑熊野放是在一九九一年由太魯閣國家公園、國立師範大學團隊合作成立野放小組，十月將一頭二歲大雌性亞成熊野放於花蓮秀林鄉和平林道，由於數月後無線電追蹤發報器脫落，野放案也告一段落。

獵人捕獲 餵吃雞腿飯

當時被野放的台灣黑熊也是母熊，牠於一九八九年十月被秀林鄉銅門村的獵人設陷阱捕獲時，年約四個月大、體重僅十公斤。當年野保法剛實施，小熊被「合法登記」養在民宅一年多，體重還胖到六十六公斤、身長一五六公分。依據參與野放的太管處保育課黃清波先生在大自然雜誌撰文所述，飼主曾讓黑熊吃了半年多的雞腿飯、排骨便當，飼養期間曾逃出鐵籠、在竹林頂端做窩，好不容易才被捉回籠中。

4個月大母熊養民宅

「臺灣國家公園史」也記載這起台灣首宗的台灣黑熊野放計畫。一九九○年夏，飼主考量安全及經費問題，決定交給太魯閣國家公園評估野放，由太管處、師大生物研究所共同執行野放計畫，這頭亞成熊一九九一年六月廿九日先被送到銅門山區，於佈置的鐵籠中適應野外食物及生活，逐漸減少對人的依賴。

交由太管處等執行野放

團隊原屬意在銅門山區野放，但因台電在銅門山區有水力電廠、舊東西線的保線路，出入人員眾多，因而轉到秀林鄉和平林道，於一九九一年十月十日野放。黃清波先生寫到：「這一回，牠是真正步上自由旅途了，我們看著牠爬枯木、啃樹皮，蹣跚的腳步，遲疑中有些許興奮，相信大自然能給予牠的，一定比我們所能提供的多」。

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