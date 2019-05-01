〈北部〉配合經國轉運站啟用 桃園市公車188增9站更名189

2019-05-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合經國轉運站五月六日啟用，從桃園後站到經國轉運站的市區公車一八九路線於今天通車，每日往返四十八班次，從桃園火車站後站出發，中途行經武陵高中、龍安街、藝文特區，相關路線資訊可至桃園公車動態資訊系統網頁查詢。

今天上路 每天48班次

市府交通局指出，市區公車一八九路線前身的一八八路線僅服務正光路、中山路、力行路沿線民眾，考量桃園區龍安街及文中路僅有市區公車一○一線、免費公車服務，為增加該路段公車服務班次，交通局將一八八路線沿中山路延伸至武陵高中及龍安街地區，沿途增設九個站，並更名為一八九路線，方便沿線民眾往來龍安街及經國轉運站。

市區公車一八九路線仍為桃園客運營運，由龍安街至藝文特區或市政府等處的車資皆為十八元，至經國轉運站車資為十九元，持桃園市民卡搭乘可享買一送一優惠，持學生市民卡另打七五折，折扣部分則由交通局編列預算吸收。

市區公車一八九路線由桃客後站總站發車，從桃園區建國路、中華路、中山路轉龍安街、文中路、永安路、大興西路二段、中正路、南平路、經國路，經過南門市場、桃園市政府、武陵高中、愛買、龍安市場、合作金庫（桃園區戶政事務所）、龍安街、文山國小、中正藝文特區、經國轉運站。

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