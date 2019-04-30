〈北部〉中壢龍和大飯店歇業 桌椅出清一天賣光

2019-04-30

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢的記憶拼圖又少了一塊！經營逾五十年的老字號北方菜「龍和大飯店」，在中壢地區頗有名氣，也曾是八點檔電視劇《嫁妝》的拍攝場址，室內有百坪婚宴場館，附設千坪停車場和百萬雷射燈光音響，廿八日突傳歇業，店家昨出清桌椅、轉盤及椅套等物件，一律以出清價便宜變賣，吸引大批民眾搶購，一天就賣光光。

龍和大飯店創始人李潤民一九四九年來台，落腳崁子腳（內壢地區）賣北方麵食起家，其麵片、拉麵、水餃、蔥油餅、香酥鴨、雞絲拉皮等，撫慰許多離鄉背井思鄉客的腸胃。後與客籍妻子李鳳妹結婚，夫妻倆胼手胝足成立克明飯店，一九七一年擴大營業改名為東海飯店，成為內壢地區大宴小酌的著名餐廳；一九八三年，由於夫妻倆年事已高，由長子李仁龍接棒並引進全新經營理念，除了原有北方菜系，也融合各省菜系的菁華，業績蒸蒸日上。

李仁龍於一九九八年將餐廳改名為龍和餐廳，分為中壢店及內壢店；近年更增加網路宅配通路，讓老饕們在家即可享用美味菜餚。

飯店幹部透露，飯店的福利不錯，多數員工一待就是一、二十年，如今受到高房租、一例一休和大環境不景氣的衝擊，因此在租約到期日歇業，仍期待老東家能另覓他址，重新開業。

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