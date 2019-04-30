〈北部〉《桃園》南門停車場收費 機車攻占人行道

2019-04-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區中山路及三民路三段南門市場旁的「公廿四公園」基地經活化，闢設為聯合集會所、公園與地下停車場，命名為「南門公園」；南門公園地下停車場去年十一月廿日試營運，三月起開始收費後，卻常見民眾為了省錢，將機車停放在人行道上，一眼望去，常有十來輛違停機車。市府交通局對此表示，「使用者付費」的觀念仍待加強；警方表示會加強取締。

市府交通局停車管理工程科科長魏光譽表示，人行道、水溝及劃設紅線路段都不能停車，應停放在停車場或路邊停車格，對於南門市場旁違停亂象，會加強宣導。

3月起正式營運 機車計次10元

交通局指出，南門公園地下停車場提供三四五個汽車位及六一五個機車格，從去年十一月廿日起提供免費試營運至今年二月底，三月起收費營運後，汽車每半小時收費十五元，十二小時內最高收費一百元；機車每次十元，超過凌晨零點則重新起算十元，另提供附近里民月租優惠。

省錢或圖方便 寧冒挨罰風險

然而民眾指出，許多機車族寧願冒著被開罰的風險，常常將機車直接停在人行道或是路邊紅線，「十元捨不得花，要是被開單、拖吊，花費就逾千元，得不償失」；賴姓市民表示，以前違停被開單，可以抱怨是因為沒有停車格，現在有了停車場，卻還是有人為求省錢或方便，寧可賭看看不會被警察取締，才會形成停車場「近在咫尺」，卻仍違規停在人行道上的情形，「使用者付費」的觀念仍待培養。

交通局指出，上午八點至下午兩點，南門公園地下停車場汽車格停車率約八十五％、下午兩點後僅十五％，機車每天約停兩百部左右，為鼓勵到南門市場採買的民眾將機車停放在地下停車場，採每日記次收費十元的低價策略。

市府加強宣導 警方加強取締

交通局表示，南門市場存在數十年，許多採買民眾仍習慣路邊停車，交通局將會張貼告示宣導勿違規停車，鼓勵民眾將汽、機車停在南門公園地下停車場。

警方表示，南門公園地下停車場未興建啟用前，該處違停情形嚴重，停車場啟用後，違停情形已有改善，警方仍以勸導為主，從今年元旦至三月，周邊開出約卅張紅單，對於違停亂象會加強取締。

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